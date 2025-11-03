Milan da scudetto? | la simpatica risposta di Scaroni

Al suo arrivo all'assemblea della Lega Serie A, il presidente del Milan Paolo Scaroni scherza così dopo la vittoria sulla Roma per 1-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Milan da scudetto?": la simpatica risposta di Scaroni

La Serie A è una polveriera Quattro squadre, due punti e un solo obiettivo: lo scudetto Napoli, Inter, Milan e Roma si preparano ad una corsa infuocata verso la gloria Ma solo una avrà il tricolore sul petto, chi sarà #SerieA #Scudetto #Napoli #In - facebook.com Vai su Facebook

Donnarumma: "Milan da scudetto? Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo" - X Vai su X

MN - Scaroni sorridente: "Milan da scudetto? Non lo so, di sicuro è un Milan da cardiopalma” - Volto sorridente per Paolo Scaroni, presidente del Milan, all’ingresso in assemblea di Lega Calcio Serie A oggi a Lissone. Da milannews.it

Il Milan non è da scudetto (ma i difetti di Inter e Napoli possono farlo diventare) - Colpisce la qualità del Milan che, però, non è da scudetto a meno che le favorite non continuino ad andare a passo alternato Milan di Allegri non da scudet ... Si legge su panorama.it

Milan-Roma, mai dire scudetto. Gasp non si sbilancia: «Inter e Napoli favorite, vogliamo misurarci con tutte» - Le tredici sconfitte di Gasp contro Allegri sono una foto del passato, ma da oggi comincia il futuro e, con il Napoli fermato dal Como ... Lo riporta ilmessaggero.it