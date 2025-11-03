Milan contro la Roma Maignan torna ‘Magic Mike’ | Scudetto? Non montiamoci la testa

Mike Maignan, portiere francese classe 1995, protagonista assoluto - ieri sera a 'San Siro' - nel finale di Milan-Roma 1-0, con la parata salva-risultato sul calcio di rigore di Paulo Dybala all'82'. Ecco le sue dichiarazioni nel post-partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, contro la Roma Maignan torna ‘Magic Mike’: “Scudetto? Non montiamoci la testa”

Leggi anche questi approfondimenti

Calcio, Milan-Roma 1-0, Allegri: “Vittoria di squadra” - facebook.com Vai su Facebook

Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X

Milan-Roma 1-0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala - 0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala ... Secondo sport.sky.it

Pagelle Milan-Roma: Maignan Superman, Pavlovic monumentale, Leao come Aladino. Dybala, Soulé e Allegri... - Voti e giudizi di rossoneri e giallorossi dopo il match giocato a San Siro: Ricci lievita nella ripresa, Svilar evita altri due gol ... Lo riporta tuttosport.com

1-0 alla Roma, QS: "Il Milan di Max alza la cresta" - Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Il Milan di Max alza la cresta". Secondo milannews.it