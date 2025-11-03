Milan Como Simonelli | Polemiche? Ai tifosi posso dire una cosa viste le critiche degli ultimi giorni
Milan Como: Simonelli commenta e invita all’orgoglio. La situazione attuale In vista della possibile sfida Milan Como — indicata al momento come partita fuori dai confini italiani — Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto in conferenza stampa per spiegare il punto di vista della Lega e provare a tranquillizzare i tifosi: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il caso di Milan-Como in Australia ha ribadito una tendenza sempre più evidente nel calcio italiano: alla Serie A importa sempre meno dei suoi tifosi.
Parla l'ideatore di Milan-Como a Perth: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Simonelli: “Arbitri? C’è massima trasparenza. Tutti i club hanno potuto vedere…” - Nel corso dell'Assemblea di Lega a Lissone, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha toccato alcuni temi caldi ... Da msn.com
Milan-Como in Australia, Abodi: “Irrispettoso per i tifosi” - Il ministro dello Sport sulla sfida di campionato che, vista l’indisponibilità di San Siro, dovrebbe essere giocata a Perth a febbraio: “Lo spettacolo ha senso quando c’è il tuo pubblico, si chiede un ... Si legge su msn.com
Milan Pisa con le polemiche della Curva Sud per il mancato ingresso di uno striscione contro la lega Serie A - Milan Pisa con le polemiche della Curva Sud per il mancato ingresso di uno striscione contro la lega Serie A La Curva Sud Milan pubblica sul proprio account social ‘Banditi Curva Sud Milano’ una stori ... Come scrive milannews24.com