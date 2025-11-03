Milan Como Simonelli | Polemiche? Ai tifosi posso dire una cosa viste le critiche degli ultimi giorni

Calcionews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan Como: Simonelli commenta e invita all’orgoglio. La situazione attuale In vista della possibile sfida Milan Como — indicata al momento come partita fuori dai confini italiani — Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto in conferenza stampa per spiegare il punto di vista della Lega e provare a tranquillizzare i tifosi: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan como simonelli polemiche ai tifosi posso dire una cosa viste le critiche degli ultimi giorni

© Calcionews24.com - Milan Como, Simonelli: «Polemiche? Ai tifosi posso dire una cosa viste le critiche degli ultimi giorni»

Altre letture consigliate

milan como simonelli polemicheSimonelli: “Arbitri? C’è massima trasparenza. Tutti i club hanno potuto vedere…” - Nel corso dell'Assemblea di Lega a Lissone, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha toccato alcuni temi caldi ... Da msn.com

milan como simonelli polemicheMilan-Como in Australia, Abodi: “Irrispettoso per i tifosi” - Il ministro dello Sport sulla sfida di campionato che, vista l’indisponibilità di San Siro, dovrebbe essere giocata a Perth a febbraio: “Lo spettacolo ha senso quando c’è il tuo pubblico, si chiede un ... Si legge su msn.com

milan como simonelli polemicheMilan Pisa con le polemiche della Curva Sud per il mancato ingresso di uno striscione contro la lega Serie A - Milan Pisa con le polemiche della Curva Sud per il mancato ingresso di uno striscione contro la lega Serie A La Curva Sud Milan pubblica sul proprio account social ‘Banditi Curva Sud Milano’ una stori ... Come scrive milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Como Simonelli Polemiche