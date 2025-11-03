Milan Allegri nel post gara | I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio Noi non riuscivamo a giocare Poi il ricordo di Galeone

Milan, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri nel post partita della sfida contro la Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, subito dopo il successo per 1-0 del Milan contro la Roma, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato così la prestazione della sua squadra. Ecco le sue parole raccolte da Milannews24: MILAN ROMA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Allegri nel post gara: «I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio. Noi non riuscivamo a giocare». Poi il ricordo di Galeone

Approfondisci con queste news

La Roma crea e tira tanto, andando vicino al gol in più occasioni, ma senza passare in vantaggio. Al Milan invece basta il primo tiro in porta del difensore che sale in attacco e finalizza dopo una bella giocata di Leao. MAX ALLEGRI MASTERCLASS #Allegri - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri: «Saelemaekers c’è, Pulisic e Rabiot dopo la sosta. Troppe parole intorno a Leao, lasciamolo giocare» - X Vai su X

Gabbia post Milan-Roma: “Vittoria importante; siamo un gruppo sano e su Allegri…” - Il giocatore rossonero ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Milan- Da msn.com

Allegri post Milan-Roma: “Approccio sbagliato, bravi a reagire; su Galeone…” - Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Milan- Riporta msn.com

Allegri Milan, società sorpresa dalle dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il Pisa? Spunta un retroscena. Ecco tutti i dettagli! - Allegri Milan, tensione dopo il pareggio col Pisa: il tecnico e la gestione della rosa rossonera. Scrive calcionews24.com