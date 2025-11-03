Milan Allegri nel post gara | I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio Noi non riuscivamo a giocare Poi il ricordo di Galeone

Calcionews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri nel post partita della sfida contro la Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, subito dopo il successo per 1-0 del Milan contro la Roma, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato così la prestazione della sua squadra. Ecco le sue parole raccolte da Milannews24: MILAN ROMA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan allegri nel post gara i primi 35 minuti la roma meritava il vantaggio noi non riuscivamo a giocare poi il ricordo di galeone

© Calcionews24.com - Milan, Allegri nel post gara: «I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio. Noi non riuscivamo a giocare». Poi il ricordo di Galeone

Approfondisci con queste news

milan allegri post garaGabbia post Milan-Roma: “Vittoria importante; siamo un gruppo sano e su Allegri…” - Il giocatore rossonero ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Milan- Da msn.com

milan allegri post garaAllegri post Milan-Roma: “Approccio sbagliato, bravi a reagire; su Galeone…” - Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Milan- Riporta msn.com

milan allegri post garaAllegri Milan, società sorpresa dalle dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il Pisa? Spunta un retroscena. Ecco tutti i dettagli! - Allegri Milan, tensione dopo il pareggio col Pisa: il tecnico e la gestione della rosa rossonera. Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Allegri Post Gara