Milan Allegri | Maignan? Non l' ho convinto io a rimanere Nei primi 35' meritava la Roma
2025-11-02 22:42:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Il Milan vince lo scontro diretto con la Roma. Finisce 1-0 a San Siro nel posticipo della decima giornata della Serie A 202526, un successo che consente alla squadra di Massimiliano Allegri di agganciare proprio i giallorossi di Gasperini e l’Inter a quota 21 punti, -1 dal Napoli capolista. Decisivo Strahinja Pavlovic con il suo goal nel finale di primo tempo, fondamentale anche Mike Maignan che all’83’ para un calcio di rigore a Paulo Dybala. Al termine della partita, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
