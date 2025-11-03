Milan addio Gimenez | 25 milioni tutto fatto per il nuovo attaccante

Gimenez è sempre più al centro delle discussioni da parte del Milan: cosa aspetatrsi in futuro dal punto di vista di calciomercato. Il Milan è in questo momento grande protagonista in Serie A. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, i rossoneri hanno ritrovato il vertice della classifica in campionato, pur rimanendo dietro al Napoli Campione d’Italia in carica. Tuttavia, nonostante la buona posizione in campionato, l’attacco no nsembra volere particolarmente ingranare. Il problema principale è legato alla prima punta a disposizione del tecnico Allegri, ovvero Santiago Gimenez. Fino a questo momento, infatti, non sembra essere riuscito a lasciare il segno come avrebbe invece desiderato fare. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

