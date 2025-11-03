Milan addio Gimenez | 25 milioni tutto fatto per il nuovo attaccante
Gimenez è sempre più al centro delle discussioni da parte del Milan: cosa aspetatrsi in futuro dal punto di vista di calciomercato. Il Milan è in questo momento grande protagonista in Serie A. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, i rossoneri hanno ritrovato il vertice della classifica in campionato, pur rimanendo dietro al Napoli Campione d’Italia in carica. Tuttavia, nonostante la buona posizione in campionato, l’attacco no nsembra volere particolarmente ingranare. Il problema principale è legato alla prima punta a disposizione del tecnico Allegri, ovvero Santiago Gimenez. Fino a questo momento, infatti, non sembra essere riuscito a lasciare il segno come avrebbe invece desiderato fare. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Ultima spiaggia per Gimenez: serve un segnale forte o sarà addio a gennaio. Due mesi per tenersi il Milan - facebook.com Vai su Facebook
TUTTOSPORT - Milan, Maignan verso l'addio: tre portieri nel mirino https://ift.tt/zNeWk7Z - X Vai su X
Milan, addio Gimenez e nuovo bomber da 40 milioni - Santiago Gimenez ha due mesi per convincere il Milan, altrimenti nel mercato di gennaio le cose possono cambiare: nome nuovo dalla Germania. Riporta milanlive.it
Calciomercato Milan | Gimenez non ingrana, poker di nomi per sostituirlo: c’è Dovbyk! - Santiago Gimenez continua a vivere un periodo complicato al Milan. Si legge su fantamaster.it
Santi Gimenez, è finita col Milan: lo prende un’altra big di Serie A - Il tempo è finito per Santi Gimenez, attaccante che Allegri continua a difendere, ma che non trova i gol che servono al Milan. Segnala calciotoday.it