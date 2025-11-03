Milan abbattuta la Roma con Leao Pavlovic e Maignan Ammucchiata in vetta alla classifica

Il Milan di Massimiliano Allegri supera per 1-0 a 'San Siro' la Roma di Gian Piero Gasperini con un gol di Strahinja Pavlovi? ispirato da Rafael Leão. Nella ripresa, protagonista il portiere Mike Maignan, che para un calcio di rigore a Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, abbattuta la Roma con Leao, Pavlovic e Maignan. Ammucchiata in vetta alla classifica

