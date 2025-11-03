Migranti richieste d’asilo aumentate del 16% | Ucraina e Albania i paesi principali
Secondo il rapporto Ocse crescono le persone che hanno presentato per la prima volta la domanda al nostro Paese, ora hanno raggiunto quota 151mila. 🔗 Leggi su Repubblica.it
