Migranti 122 sbarcati a Lampedusa

Imolaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra le persone giunte sull'isola anche 16 bengalesi ed egiziani che sono stati prelevati dalla ong Trotamar III. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

migranti 122 sbarcati a lampedusa

© Imolaoggi.it - Migranti, 122 sbarcati a Lampedusa

Argomenti simili trattati di recente

Quattro sbarchi di migranti a Lampedusa, arrivati in 122 - Quattro sbarchi, con un totale di 122 migranti, sono avvenuti dal tardo pomeriggio di ieri a Lampedusa. Scrive msn.com

migranti 122 sbarcati lampedusaLampedusa, tre nuovi sbarchi nella notte: arrivati 236 migranti - In tre diverse operazioni tra la notte e l’alba, Guardia costiera e Finanza hanno intercettato 236 migranti diretti a Lampedusa ... Riporta teleradiosciacca.it

migranti 122 sbarcati lampedusaMigranti. Bartolo (Lampedusa): “Non far cadere l’oblio sui morti e sui vivi” - “Una volta sognai di essere una tartaruga gigante con scheletro d’avorio che trascinava bimbi e piccini e alghe e rifiuti e fiori e tutti si aggrappavano a me, sulla mia scorza dura. Riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti 122 Sbarcati Lampedusa