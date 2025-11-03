Migliore Insegna 2026 | assegnati i riconoscimenti per 27 categorie merceologiche food e non food
Sono stati assegnati i riconoscimenti Migliore Insegna 2026. I campioni emergono dalla ricerca indipendente condotta per il sesto anno da Ipsos Doxa e promossa da Largo Consumo. L’indagine misura annualmente la qualità del rapporto tra le insegne Retail e i loro clienti, mostrando i marchi della distribuzione ritenuti eccellenti dai consumatori per ciascuna categoria e con quale scarto dai loro competitor. Uno studio unico nel suo genere, per ampiezza e profondità di analisi, che restituisce una fotografia completa e comparativa del panorama distributivo italiano. L’indagine include insegne tradizionali, omnicanale e digitali, ed è uno strumento dinamico e costantemente aggiornato, in grado di riflettere i continui cambiamenti del mercato. 🔗 Leggi su Newsagent.it
