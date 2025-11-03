Migliore Insegna 2026 | assegnati i riconoscimenti per 27 categorie merceologiche food e non food

Newsagent.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati assegnati i riconoscimenti Migliore Insegna 2026. I campioni emergono dalla ricerca indipendente condotta per il sesto anno  da Ipsos Doxa e promossa da Largo Consumo. L’indagine misura annualmente la qualità del rapporto tra le insegne Retail e i loro clienti, mostrando i marchi della distribuzione ritenuti eccellenti dai consumatori per ciascuna categoria e con quale scarto dai loro competitor. Uno studio unico nel suo genere, per ampiezza e profondità di analisi, che restituisce una fotografia completa e comparativa del panorama distributivo italiano. L’indagine include insegne tradizionali, omnicanale e digitali, ed è uno strumento dinamico e costantemente aggiornato, in grado di riflettere i continui cambiamenti del mercato. 🔗 Leggi su Newsagent.it

migliore insegna 2026 assegnati i riconoscimenti per 27 categorie merceologiche food e non food

© Newsagent.it - Migliore Insegna 2026: assegnati i riconoscimenti per 27 categorie merceologiche food e non food

News recenti che potrebbero piacerti

Unieuro eletta “Migliore Insegna 2026” nella categoria Elettrodomestici ed Elettronica - Ipsos premia, per il terzo anno consecutivo, la qualità dei prodotti, la comodità dei punti vendita e la cortesia del personale di Unieuro ... Riporta igizmo.it

migliore insegna 2026 assegnatiPremiate le Migliori Insegne del 2026, anche Gdo e ristorazione - I campioni emergono dalla ricerca indipendente condotta per il sesto anno da Ipsos Doxa e promossa da Largo Consumo che ... Scrive msn.com

migliore insegna 2026 assegnatiMiglior Insegna 2026: Pricer è partner tecnologico - Si terrà il 30 ottobre 2025 Miglior Insegna 2026, l’iniziativa di Largo consumo e IPSOS e Pricer parteciperà e presenterà Pricer Avenue ... Secondo toptrade.it

Cerca Video su questo argomento: Migliore Insegna 2026 Assegnati