Microsoft | Le GPU per l' IA non mancano ma non c' è abbastanza energia per accenderle

Dday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’IA cresce, ma i data center faticano a stare al passo: per Microsoft la vera carenza riguarda le infrastrutture e l'alimentazione per supportare le GPU già disponibili. 🔗 Leggi su Dday.it

microsoft gpu ia mancanoLe GPU NVIDIA restano spente: Microsoft non ha abbastanza energia per usarle tutte - Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha dichiarato che parte delle GPU NVIDIA destinate all'AI non può essere utilizzata per mancanza di infrastrutture energetiche adeguate. hwupgrade.it scrive

Microsoft non può usare le GPU IA: manca una risorsa fondamentale - Il colosso non può installare tutti gli acceleratori IA in suo possesso. Si legge su msn.com

microsoft gpu ia mancanoGPU introvabili: Microsoft accusa i miner crypto di rubare risorse all’intelligenza artificiale - Britton Winterrose, dirigente Microsoft per le startup, denuncia su X la drammatica carenza di GPU nel settore dell’intelligenza artificiale. Come scrive hwupgrade.it

