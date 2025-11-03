Miami create barriere coralline artificiali | tra le installazioni anche auto in cemento

Il gruppo no profit REEFLINE ha calato nell’oceano al largo di Miami Beach 22 auto in cemento armato di dimensioni reali nell’ambito della creazione di parchi di sculture sottomarine come modo per creare barriere coralline artificiali. Le sculture automobilistiche saranno presto popolate da 2.200 coralli autoctoni coltivati in un laboratorio vicino a Miami. Il progetto è parzialmente finanziato da un bond di 5 milioni di dollari della città di Miami Beach, ma il gruppo sta cercando di raccogliere 40 milioni di dollari per estendere il progetto, che potrebbe articolarsi in 11 fasi, lungo l’intera costa di 7 miglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Miami, create barriere coralline artificiali: tra le installazioni anche auto in cemento

