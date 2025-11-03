Mia Enderby esce in barella e con l'ossigeno | paura a Liverpool dopo il tremendo impatto sul collo
Momenti di paura per Mia Enderby, giocatrice del Liverpool femminile durante la partita di WSL contro il Tottenham: la centrocampista è ricaduta con tutto il peso del corpo sul collo. Dopo 15 minuti di sospensione per l'intervento dei medici, è uscita dal campo cosciente ma in barella e con la maschera per l'ossigeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
