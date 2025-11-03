Mi sento una cacca Maria De Filippi la figuraccia e le scuse in pubblico ad Amici 25

Maria De Filippi ha scelto la via della sincerità, quella che da sempre la contraddistingue. Durante la puntata del 2 novembre di Amici 25, la conduttrice ha voluto rivolgere pubblicamente le sue scuse a Gard, uno dei concorrenti del talent, per un commento infelice pronunciato nelle scorse settimane. Un gesto che ha colpito il pubblico e lo stesso ragazzo, confermando ancora una volta la capacità della padrona di casa di mettersi in discussione anche davanti alle telecamere. “Ho fatto una figuraccia con Gard e mi sarei sparata”, ha detto Maria davanti a tutti, ammettendo senza filtri l’errore commesso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it