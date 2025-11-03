mi hanno rasato picchiato e poi buttato nel fiume a petto nudo il racconto del ragazzino torturato dalla baby gang

“Due ragazzi mi hanno portato in una casa a Torino. Mi hanno sequestrato il telefono e chiuso in un bagno per ore. Mi hanno rasato, picchiato e poi buttato nel fiume a petto nudo. Mi hanno sputato addosso dal ponte. E poi mi hanno lasciato alla stazione”. È il racconto del ragazzino di 15 anni sequestrato da una baby gang e sulla cui vicenda indagano i carabinieri come riporta La Stampa. Il giovane, considerato fragile per un disturbo dell’attenzione, si è presentato in caserma con la madre per denunciare. Con la felpa bagnata ancora addosso e le sopracciglia rasate con una lametta, racconta tre volte cosa è accaduto la notte di Halloween. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

