Mi hanno chiamata e… Alessandro scomparso nel nulla l’annuncio choc della mamma dopo 5 anni

Un nuovo filo di speranza attraversa la storia di Alessandro Venturelli: negli ultimi giorni sono arrivate numerose segnalazioni su un giovane somigliante a lui avvistato in una grande città del Nord, con descrizioni ricorrenti e dettagli che fanno battere il cuore. Per una madre che cerca da anni, ogni chiamata è una luce che si accende, anche se troppe volte il buio è tornato a prevalere. La notizia riapre ferite mai guarite, ma rinsalda la determinazione. Volontari e realtà che si occupano di persone scomparse stanno verificando i riscontri, muovendosi con prudenza per evitare l’ennesima falsa pista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it