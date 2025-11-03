Mi hanno accoltellata | la corsa al Niguarda di Anna Laura vittima di un’aggressione senza un perché
Anna Laura Valsecchi è stata accoltellata questa mattina a Milano, in una piazza piena di passanti e negozi. È caccia all’uomo, le condizioni della donna sono critiche. Una giornata di sangue e terrore a Milano. Questa mattina Anna Laura Valsecchi, una dipendente di Finlombarda, la finanziaria della Regione Lombardia, è stata accoltellata senza un perché mentre si recava al lavoro. (CARABINIERI FOTO) – Notizie.com La terribile vicenda si è svolta in piazza Gae Aulenti alle ore 9 circa. La 43enne è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda mentre le forze dell’ordine hanno avviato un’imponente caccia all’uomo nei confronti dell’aggressore. 🔗 Leggi su Notizie.com
Altre letture consigliate
«Accoltellata alla schiena» senza motivo: donna di 43 anni grave a Milano. L'aggressione ?in piazza Gae Aulenti - facebook.com Vai su Facebook
Milano, donna accoltellata alle spalle in Piazza Gae Aulenti. Le telecamere hanno ripreso un sospettato - É caccia all'uomo che questa mattina ha colpito con una lunga lama una 43enne, ora ricoverata in ospedale. Secondo rtl.it