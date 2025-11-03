Mi hanno accoltellata | donna è grave Colpita in centro a Milano | GUARDA

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 43 anni è stata soccorsa questa mattina in piazza Gae Aulenti in centro a Milano. "Mi hanno accoltellata", ha riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118. È stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono critiche. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono al lavoro per chiarire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mi hanno accoltellata donna 232 grave colpita in centro a milano guarda

© Iltempo.it - “Mi hanno accoltellata”: donna è grave. Colpita in centro a Milano | GUARDA

Altre letture consigliate

Donna aggredita a Milano, &#232; grave: "Mi hanno accoltellata". Si cerca l'aggressore - L'arma, un lungo coltello da cucina, era conficcato nella schiena della vittima. Segnala msn.com

hanno accoltellata donna 232'Mi hanno accoltellata', grave una donna nel centro di Milano - "Mi hanno accoltellata", ha riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118. Da ansa.it

hanno accoltellata donna 232Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: l'aggressione alle 9 del mattino - "Mi hanno accoltellata", ha riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118. Secondo tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Hanno Accoltellata Donna 232