Una donna di 43 anni è stata soccorsa questa mattina in piazza Gae Aulenti in centro a Milano. "Mi hanno accoltellata", ha riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118. È stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono critiche. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono al lavoro per chiarire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Mi hanno accoltellata”: donna è grave. Colpita in centro a Milano | GUARDA