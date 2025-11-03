Le conseguenze del divieto di sorpasso imposto ai mezzi pesanti sulla A1 rischia di scaricarsi tutto sulla E45, con un aumento esponenziale del traffico su un’arteria già critica e conseguenti ripercussioni sulla fluidità della circolazione, sui tempi di percorrenza e, non da ultimo, sulla sicurezza stradale per tutti gli utenti. Vanno valutate soluzioni alternative. Marcello Volpi, presidente regionale di Cna Trasporti, interviene sul divieto di sorpasso per i mezzi con massa superiore alle 12 tonnellate nel tratto tra Incisa e Chiusi della A1, che Autostrade per l’Italia ha deciso di introdurre a far data da oggi, al momento in via sperimentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mezzi pesanti, nuove regole: "Divieto di sorpasso sull’A1 e conseguenze per la E45"