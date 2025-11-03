meucci al via una raccolta fondi per ricostruire il laboratorio informatico dopo il raid vandalico

Firenze, 3 novembre 2025 – Una raccolta fondi per aiutare l’ Itis Meucci a ripristinare il laboratorio informatico, allagato dopo che i vandali entrati durante l’occupazione della scuola hanno devastato i bagni situati proprio sopra l’aula coi pc. La scuola, dopo le tantissime richieste di sostegno arrivate da più parti, in seguito alla sconvolgente notizia di quanto avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 ottobre scorsi, ha optato per dar vita ad una raccolta fondi ufficiale per sostenere il ripristino del laboratorio di tecnologie informatiche della scuola. A darne notizia sul sito è la dirigenza, che ha avviato la raccolta in sinergia col quartiere 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

