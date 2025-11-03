Metsola | Avviato il negoziato in Ue per una Pac più semplice – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 "Si tratta di un negoziato che prenderà mesi. In questa ottica trovo importante che i diversi gruppi parlamentari comincino a esprimere la propria posizione come già fatto da alcuni la scorsa settimana. E' bene che tutti esprimano le proprie idee in modo che la discussione possa avvenire in trasparenza e chiarezza. Ricordo che la discussione verterà sul funzionamento dei programmi nazionali che è solo uno dei 20 programmi che abbiamo in discussione. E che l'obiettivo finale al quale vogliamo arrivare è quello di una politica agricole Ue più chiara e più semplice" così la presidente del Parlamento Europeo, a margine del suo incontro con la Coldiretti a Roma. 🔗 Leggi su Open.online
