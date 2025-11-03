Metropolitana chiusura anticipata per quattro sere

3 nov 2025

Metropolitana: il programma delle attività di manutenzione serale lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembreIl piano di manutenzione serale della metropolitana della settimana prevede fasi di test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

