Un'Italia divisa a metà, quelle prevista in queste e nelle prossime ore a livello meteorologico. Sono in movimento verso levante, infatti, i temporali che hanno caratterizzato il weekend appena terminato in diverse zone del Nord. Per questo motivo, secondo gli esperti de " Ilmeteo.it ", il nostro Paese vivrà una situazione piuttosto instabile. In primo luogo a partire da alcune aree del Centro, ma poi soprattutto nelle regioni del Sud, con fenomeni a tratti vivaci e localmente intensi. Con il bollettino della Protezione che ha diramata un'allerta gialla, per la giornata di oggi 3 novembre, in 11 regioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Meteo, ultimi rovesci al Sud poi arriva l'alta pressione: le previsioni