Meteo | tempo variabile con temperature ancora primaverili venerdì possibili rovesci

Cataniatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una perturbazione in scorrimento ad inizio settimana sulle regioni meridionali influenzerà fino a martedì il tempo sulla Sicilia. Sulla nostra regione assisteremo, infatti, ad un martedì molto variabile, con addensamenti soprattutto sul litorale settentrionale e su quello ionico, dove non. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

meteo tempo variabile temperatureMeteo domani 1 novembre: festa di Ognissanti con tempo stabile e solo locali fenomeni sull’Italia - Meteo: domani 1 novembre tempo più stabile in Italia a causa della rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo, solo locali piogge ... Lo riporta centrometeoitaliano.it

Meteo novembre: arriva l'alta pressione. Ma nel weekend c'è il ribaltone del tempo - La prima settimana di novembre si apre con il transito di una piccola saccatura sul Mediterraneo centrale, che nelle ultime ore ha portato maltempo ... Da iltempo.it

meteo tempo variabile temperatureTorna il maltempo, nuova allerta meteo in Toscana. Ma da lunedì inizierà una ‘novembrata’ - L’avviso meteo giallo per temporali forti e rischio idrogeologico scatta alle 7 di domenica 2 novembre e per l’intera giornata; riguarda la parte nord- Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Tempo Variabile Temperature