Meteo tempo instabile in Sicilia | previste piogge da martedì
Tempo instabile in Sicilia, dove non mancheranno le piogge nei prossimi giorni. Gli addensamenti infatti sono previsti soprattutto sul litorale settentrionale e ionico ma la situazione dovrebbe stabilizzarsi già da mercoledì, grazie al rinforzo dell'anticiclone che favorirà condizioni più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Qualche giorno di bel tempo. Inizia la “novembrata”. Le previsioni di Meteo Aquilano. Qualche nube isolata a ridosso dei rilievi. Non mancheranno banchi di nebbia e nubi basse nelle vallate. - facebook.com Vai su Facebook
Aggiornamento #meteo: Tempo ancora sostanzialmente stabile e soleggiato?, non esclusi brevi locali precipitazioni sull'alto #Appennino nel pomeriggio oggi e domani. #Temperature in calo specie nelle minime da giovedì?. Resta aggiornato su: http://reg - X Vai su X
Meteo, due giorni di tempo instabile in Sicilia: ecco le previsioni per la settimana - Una perturbazione che sta coinvolgendo le regioni meridionali influenzerà per due giorni il tempo sulla Sicilia. mondopalermo.it scrive
Meteo Sicilia, tra giornate soleggiate e temperature in calo: previsioni - Meteo Sicilia, questo inizio di novembre si apre con giornate soleggiate ma temperature leggermente in calo. Lo riporta catania.liveuniversity.it
Meteo Sicilia. Pioggia e instabilità oggi, da domani torna il bel tempo - Settimana che parte all’insegna dell’instabilità in Sicilia, ma con un miglioramento già alle porte. Scrive tp24.it