Meteo tempo instabile in Sicilia | previste piogge da martedì

Messinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo instabile in Sicilia, dove non mancheranno le piogge nei prossimi giorni. Gli addensamenti infatti sono previsti soprattutto sul litorale settentrionale e ionico ma la situazione dovrebbe stabilizzarsi già da mercoledì, grazie al rinforzo dell'anticiclone che favorirà condizioni più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

