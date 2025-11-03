Meteo settimana tra sole e piogge | martedì variabile nuovo peggioramento nel weekend
Settimana dal tempo altalenante per Agrigento e la sua provincia. Una perturbazione in transito sulle regioni meridionali continuerà a influenzare il meteo fino a martedì, portando nuvolosità irregolare e qualche piovasco, soprattutto nelle aree costiere e collinari. Sono le previsioni di Lorenzo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
