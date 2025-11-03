Meteo settimana tra sole e piogge | martedì variabile nuovo peggioramento nel weekend

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana dal tempo altalenante per Agrigento e la sua provincia. Una perturbazione in transito sulle regioni meridionali continuerà a influenzare il meteo fino a martedì, portando nuvolosità irregolare e qualche piovasco, soprattutto nelle aree costiere e collinari. Sono le previsioni di Lorenzo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

meteo settimana sole pioggeMeteo, weekend di Ognissanti tra sole e piogge: l’Italia divisa tra anticiclone e nuova perturbazione - Clima instabile ad Halloween con temporali intensi al Centro- Secondo meteo.it

Meteo Sardegna: settimana di sole e clima mite, poi torna la pioggia - Un anticiclone anomalo porta stabilità e temperature sopra la media, anche se aumenterà lo sbalzo termico giorno- Segnala cagliaripad.it

Previsioni Meteo: Anticiclone in Arrivo Porta Sole e Temperature Elevate - La settimana inizia con l'arrivo dell'anticiclone, portando con sé giornate soleggiate e temperature primaverili. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Settimana Sole Piogge