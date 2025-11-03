Meteo oggi 3 novembre le previsioni del tempo in Italia | pioggia al Centro e al Sud
Ecco le previsioni meteo per oggi, 3 novembre, in Italia, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Il meteo del 3 novembre. Nord. Nelle prime ore del mattino cielo nuvoloso, ma senza fenomeni significativi; nel corso della giornata progressive schiarite, specie su pianure e settori occidentali. Nevicate sui rilievi alpini oltre i 2000 metri. Centro e Sardegna. Instabilità residua al mattino con rovesci o temporali sparsi, su Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo; tendenza a miglioramento nel pomeriggio con nuvolosità in spostamento verso Sud. Sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili piovaschi sulle coste occidentali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
