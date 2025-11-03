Meteo le previsioni in Campania per lunedì 3 novembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 3 novembre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3145m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

