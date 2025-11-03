Meteo Italia | arriva l’anticiclone sole e clima mite su tutto il Paese

Dayitalianews.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una settimana di svolta dopo il maltempo. Dopo un fine settimana grigio e piovoso, tipico del periodo di Ognissanti, l’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario meteorologico. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, una robusta area di alta pressione si estenderà sul Mediterraneo, portando tempo stabile e soleggiato per gran parte della settimana. Il picco dell’anticiclone è atteso tra martedì e mercoledì. Ultimi rovesci prima della svolta. Prima del miglioramento definitivo, lunedì alcune regioni dovranno ancora affrontare piogge e rovesci, in particolare lungo il medio e basso Adriatico e sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

meteo italia arriva l8217anticiclone sole e clima mite su tutto il paese

© Dayitalianews.com - Meteo Italia: arriva l’anticiclone, sole e clima mite su tutto il Paese

Leggi anche questi approfondimenti

Meteo Weekend di Ognissanti: Italia tra anticiclone e una nuova perturbazione. Previsioni Sabato e Domenica - Si conferma dunque la classica alternanza autunnale, ormai divenuta una costante di queste ultime settimane. Si legge su ilmeteo.it

meteo italia arriva l8217anticicloneMeteo, maltempo in arrivo sull'Italia: ecco la perturbazione atlantica. Poi miglioramento per Halloween - Una perturbazione atlantica si avvicina da ovest: un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è atteso sull’Italia. Riporta iltempo.it

Meteo Ognissanti, arriva il maltempo: ecco dove e quando. E da lunedì torna l'anticiclone - Il mese di novembre inizierà con la pioggia su alcune regioni e con temperature sopra media su gran parte della Penisola. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meteo Italia Arriva L8217anticiclone