Meteo Italia | arriva l’anticiclone sole e clima mite su tutto il Paese
Una settimana di svolta dopo il maltempo. Dopo un fine settimana grigio e piovoso, tipico del periodo di Ognissanti, l'Italia si prepara a un deciso cambio di scenario meteorologico. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, una robusta area di alta pressione si estenderà sul Mediterraneo, portando tempo stabile e soleggiato per gran parte della settimana. Il picco dell'anticiclone è atteso tra martedì e mercoledì. Ultimi rovesci prima della svolta. Prima del miglioramento definitivo, lunedì alcune regioni dovranno ancora affrontare piogge e rovesci, in particolare lungo il medio e basso Adriatico e sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria.
