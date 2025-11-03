Meteo a Reggio Calabria torna l' alta pressione | tempo stabile e qualche annuvolamento
Sulla Calabria, dopo la fase piovosa della giornata di lunedì, si aprirà una fase di tempo stabile e soleggiato a causa della rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale. Nello specifico, spiega il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo, già a partire dalla giornata di martedì. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Meteo a Reggio Calabria, torna l'alta pressione: tempo stabile e qualche annuvolamento - Per il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo: "Nel prossimo weekend probabile ritorno del maltempo con piogge e temperature in calo" ... Riporta reggiotoday.it
Scuole chiuse domani in Calabria per il maltempo: da Catanzaro a Soverato, la lista dei comuni coinvolti - A seguito dell'allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento regionale della Protezione civile, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha disposto ... Secondo msn.com
Meteo, sull'Italia torna a far capolino il sole fino a venerdì. Le temperature in Calabria e Sicilia - La prima settimana di novembre si apre all’insegna della stabilità atmosferica su gran parte d’Italia . Riporta msn.com