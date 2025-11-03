Mestre la nuova musica della città si riunisce al Candiani
“La Scena” torna sul palco del Centro culturale Candiani di Mestre con una nuova serata di musica. Sabato 8 novembre 2025, dalle 21, l'evento riunirà alcuni dei nomi più interessanti della musica cantautorale contemporanea del territorio, in un format che valorizza anche il dialogo tra gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
