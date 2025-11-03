Messico ucciso durante il Dìa De Los Muertos il sindaco Carlos Alberto Manzo Rodríguez | aveva criticato i narcotrafficanti

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, sindaco di Uruapan, una città da trecentomila abitanti in Messico, è stato ucciso lo scorso sabato con tre colpi di pistola in mezzo alla folla. Il primo cittadino stava partecipando a un evento pubblico in occasione del Dìa De Los Muertos, la popolare festa per il giorno dei morti. Nello stato di Michoacán, in cui si trova la metropoli, i cartelli della droga spadroneggiano quasi indisturbati, e sono al centro di episodi di violenza quasi quotidiani. Rodríguez si era scagliato più e più volte contro lo strapotere dei narcotrafficanti. Di recente, aveva nuovamente chiesto al governo federale di aiutare le amministrazioni locali a contrastarli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Messico, ucciso durante il Dìa De Los Muertos il sindaco Carlos Alberto Manzo Rodríguez: aveva criticato i narcotrafficanti

News recenti che potrebbero piacerti

Messico, sindaco ucciso durante i festeggiamenti del Giorno dei Morti #messico #omicidio #3novembre - X Vai su X

Messico, sindaco di Uruapan ucciso nel Giorno dei morti: era nel mirino dei narcos - il video - facebook.com Vai su Facebook

In Messico un sindaco che aveva criticato il potere dei narcotrafficanti è stato ucciso durante un evento per il Dìa de los muertos - In Messico il sindaco di Uruapan, una città da 300mila abitanti, è stato ucciso sabato con tre colpi di pistola in mezzo alla folla che stava partecipando a un evento pubblico per il Dìa de los muerto ... Secondo ilpost.it

Messico, sindaco di Uruapan Carlos Manzo ucciso durante il Giorno dei Morti - Paura e choc nella città di Uruapan, nello stato occidentale di Michoacán, dove il sindaco Carlos Manzo è stato assassinato ieri durante un evento pubblico per il Giorno ... ilmattino.it scrive

Messico, sindaco ucciso durante i festeggiamenti del Giorno dei Morti - riportato l’attenzione sulla violenza dei cartelli che continuano a insanguinare il Messico. Lo riporta tgcom24.mediaset.it