Messico sindaco ucciso durante i festeggiamenti del Giorno dei Morti

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, primo cittadino di Uruapan, è stato assassinato a colpi di pistola davanti alla folla. La presidente Sheinbaum promette giustizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Messico, sindaco ucciso durante i festeggiamenti del Giorno dei Morti

Contenuti che potrebbero interessarti

Messico, sindaco di Uruapan ucciso nel Giorno dei morti: era nel mirino dei narcos - il video - X Vai su X

I Judas Priest sono stati insigniti delle "chiavi della città" di Albuquerque (Nuovo Messico) prima del concerto del 23 ottobre all’Isleta Amphitheater, grazie al sindaco metallaro Tim Keller che ha consegnato loro il riconoscimento durante il tour. In una dichiarazi Vai su Facebook

Messico, sindaco di Uruapan Carlos Manzo ucciso durante il Giorno dei Morti - Paura e choc nella città di Uruapan, nello stato occidentale di Michoacán, dove il sindaco Carlos Manzo è stato assassinato ieri durante un evento pubblico per il Giorno ... Secondo ilmattino.it

Messico, sindaco di Uruapan ucciso nel Giorno dei morti: era nel mirino dei narcos - il video - La celebrazione del Giorno dei Morti a Uruapan, nel Messico occidentale, si è trasformata in tragedia: il sindaco Carlos Manzo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco durante un evento pubblico ... Segnala tg.la7.it

Messico: ucciso sindaco durante cerimonia 'Giorno dei Morti' - Uomini armati hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco il sindaco di una città messicana durante un evento ... Si legge su iltempo.it