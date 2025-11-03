Messico sindaco ucciso durante i festeggiamenti del Giorno dei Morti

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, primo cittadino di Uruapan, è stato assassinato a colpi di pistola davanti alla folla. La presidente Sheinbaum promette giustizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

messico sindaco ucciso durante i festeggiamenti del giorno dei morti

© Tgcom24.mediaset.it - Messico, sindaco ucciso durante i festeggiamenti del Giorno dei Morti

