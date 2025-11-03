Messico sindaco Carlos Manzo ucciso durante cerimonia per Giorno dei Morti 2 arresti | chiese protezione contro minacce narcotrafficanti - VIDEO

L'omicidio politico di Carlos Manzo, sindaco militante nella lotta contro il potere dei cartelli della droga che in quella regione terrorizzano con estorsioni forzate, è seguito pochi giorni dopo all'assassinio di Bernardo Bravo, rappresentante degli agricoltori del Michoacán. Numerosi i manifestant. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Messico, sindaco Carlos Manzo ucciso durante cerimonia per Giorno dei Morti, 2 arresti: "chiese protezione contro minacce narcotrafficanti" - VIDEO

