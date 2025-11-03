Messico incendio mortale a Hermosillo | fiori e candele sul luogo della strage

Lapresse.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Hermosillo, nel nord-ovest del Messico, cittadini e familiari hanno reso omaggio alle 23 vittime dell’incendio e dell’esplosione avvenuti sabato in un minimarket del centro città. Tra i morti anche alcuni minori, una dozzina di persone sono rimaste ferite. Il governatore dello Stato di Sonora, Alfonso Durazo, ha promesso un’indagine approfondita per chiarire le cause della tragedia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

