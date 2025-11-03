Messaggi in bottiglia dalla grande guerra | dopo oltre un secolo le parole di un soldato australiano
Non era una bottiglia Schweppes come le altre, quella ritrovata dopo oltre un secolo su una remota spiaggia dell'Australia, nei pressi di Esperance, a settecento chilometri a sud di Perth. Dentro il vetro sbiadito, che porta tutti i segni del tempo, era custodito un messaggio affidato al destino in un lontano e venerabile passato: quello vergato da un soldato australiano che il 15 agosto 1916 decise di scrivere un pensiero per sua madre, prima di affidarlo al mare, mentre era a bordo del bastimento che lo avrebbe portato – attraverso due oceani – verso la guerra che si combatteva in Francia, a più di diecimila miglia da casa sua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
