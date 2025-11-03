Non era una bottiglia Schweppes come le altre, quella ritrovata dopo oltre un secolo su una remota spiaggia dell'Australia, nei pressi di Esperance, a settecento chilometri a sud di Perth. Dentro il vetro sbiadito, che porta tutti i segni del tempo, era custodito un messaggio affidato al destino in un lontano e venerabile passato: quello vergato da un soldato australiano che il 15 agosto 1916 decise di scrivere un pensiero per sua madre, prima di affidarlo al mare, mentre era a bordo del bastimento che lo avrebbe portato – attraverso due oceani – verso la guerra che si combatteva in Francia, a più di diecimila miglia da casa sua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Messaggi in bottiglia dalla grande guerra: dopo oltre un secolo le parole di un soldato australiano