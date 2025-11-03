Perugia, 3 novembre 2025 – A diciotto anni dal delitto, la morte di Meredith Kercher continua a essere un mistero. Risolto sul fronte giudiziario con sentenze definitive – quella di condanna per Rudy Guede, di assoluzione per Amanda Knox e Raffaele Sollecito – ma con più di un dubbio su quanto sia avvenuto, la notte del primo novembre 2007 nella casa di via della Pergola a Perugia. Le dichiarazioni di Mignini. Dubbi che le recenti dichiarazioni di Giuliano Mignini, il pubblico ministero che coordinò le indagini sull’omicidio, sembrano avere, almeno in parte, riacceso. L’ex sostituto procuratore della Repubblica di Perugia, all’inizio del 2025, così ha raccontato, era stato contattato da una persona che non conosceva e che gli aveva confidato di essere a conoscenza di alcuni particolari sull’omicidio di Meredith Kercher. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Meredith, mistero infinito. L'avvocato di Sollecito: "Particolari mai chiariti"