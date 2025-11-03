Mercoledì i funerali di Aniello Scarpati poliziotto morto nell'incidente a Torre del Greco

La camera ardente di Aniello Scarpati, poliziotto di 47 anni morto in un incidente stradale a Torre del Greco, sarà allestita a partire da domani. I funerali, invece, si svolgeranno mercoledì 5 novembre a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

L'ultimo saluto a Luca Franceschini: mercoledì i funerali del 62enne morto sulla E45 - facebook.com Vai su Facebook

Torre del Greco, dolore e rabbia per la morte di Aniello Scarpati - Sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del poliziotto morto in seguito all'impatto della volante con il suv a viale Europa. Lo riporta rainews.it

Il poliziotto Aniello Scarpati questa notte non doveva essere in servizio. Pisani: «Il suo sacrificio è un esempio» - Tragedia nella notte a Torre del Greco, dove il capo pattuglia della polizia di stato Aniello Scarpati ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale mentre si trovava all'interno di ... Segnala msn.com

Incidente tra Suv e volante della polizia: morto l'agente Aniello Scarpati. Come sta il collega Ciro Cozzolino VIDEO - È in rianimazione, intubato ed in ventilazione meccanica con una frattura al bacino e varie contusioni d’organo. Lo riporta ilgazzettino.it