Roma, 3 nov. (Adnkronos Salute) - Dario Floris, precedentemente Business Unit Director Oncologia in Italia di Merck, è stato nominato, dal 1 novembre, Country Lead Rare Tumors Italy. Lo annuncia la farmaceutica in una nota, precisando che, riportando a Francois Feig, Europe Regional Vp Rare Tumors, Floris guiderà la costruzione della filiale italiana della divisione dedicata ai tumori rari, nata a seguito dell'acquisizione di SpringWorks Therapeutics all'inizio di quest'anno. "Il lancio di SpringWorks in Italia segna un momento storico per la nostra organizzazione e, soprattutto, per i pazienti con tumori rari - afferma Floris - Sentiamo un profondo senso di responsabilità nel portare un nuovo orizzonte di speranza a coloro che sono colpiti da tumori desmoidi e NF1-PN. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Merck, Dario Floris nuovo Country Lead Rare Tumors Italy