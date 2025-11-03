Mercato Milan Moncada accelera per due baby fenomeni Ma c’è un ostacolo serio
Per le prossime sessioni di calciomercato nel 2026 il Milan di RedBird punterà a un mix tra giocatori esperti e giovani in rampa di lancio. Non contravvenendo, dunque, totalmente ai principi di base del fondo statunitense. Ecco le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
