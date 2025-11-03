Mercato Juve due top club sulle tracce di quel bianconero | pronta un’offerta per portarlo via a pochi mesi dal suo arrivo a Torino! Il nome

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, il bianconero potrebbe lasciare il club a gennaio: dalla Svizzera rilanciano l’interesse concreto di Bayern Monaco e Tottenham. Il  calciomercato  invernale è ancora lontano, ma le voci su un possibile, clamoroso addio in casa  Juventus  iniziano a circolare con insistenza. L’attaccante arrivato in estate,  Jonathan David, potrebbe  clamorosamente lasciare il club bianconero già a gennaio. L’indiscrezione è stata lanciata nelle ultime ore e proviene dalla  Svizzera, un segnale che il suo profilo è ancora molto seguito all’estero nonostante le difficoltà attuali. Stando a quanto riportato dalla redazione elvetica di  Sky Sport, l’attaccante canadese sarebbe finito nel mirino di due top club europei, pronti a sfruttare il suo  difficile inizio di stagione  in  Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juve due top club sulle tracce di quel bianconero pronta un8217offerta per portarlo via a pochi mesi dal suo arrivo a torino il nome

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, due top club sulle tracce di quel bianconero: pronta un’offerta per portarlo via a pochi mesi dal suo arrivo a Torino! Il nome

Altre letture consigliate

Mercato Juve gennaio: occhi puntati su Carlos Augusto - Il classe 99 è un perno dell' Inter di Chivu nonostante un minutaggio non altissimo in questo inizio di stagione. Secondo it.blastingnews.com

mercato juve due topCalciomercato Juventus, due i nomi nuovi a centrocampo per gennaio: ecco di chi si tratta - Calciomercato Juventus | I bianconeri si apprestano ad accogliere il nuovo tecnico Luciano Spalletti dopo l'esonero di Igor Tudor, e con il nuovo tecnico ... Riporta news-sports.it

mercato juve due top"Juve quanti errori tra mercato e dirigenza, fai come Inter e Roma! Stadium e Agnelli: due buone notizie" - L'analisi di Piero Calabrò sulla gestione del club bianconero: "Il quarto tecnico in tre stagioni rappresenta l’ammissione di un fallimento ormai innegabile" ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Due Top