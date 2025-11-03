' Mercato in Centro - Centro in Festa | Colori Sapori e Mercato' a Pontedera

Pisatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenica di festa, tra banchi, profumi, colori e tanta voglia di vivere il centro nel primo weekend che vedrà l'accensione delle luci natalizie nel centro di Pontedera. Domenica 9 novembre, dalle ore 8 alle ore 20, Pontedera ospita il 'Mercato in Centro - Centro in Festa: Colori, Sapori e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

