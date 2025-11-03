Mercato immobiliare Milano | il centro solo per nababbi ma gli affari si possono fare I quartieri su cui puntare

MIlano, 3 novembre 2025 – Il mercato immobiliare all’ombra della Madonnina si conferma sempre molto attivo a Milano. Soprattutto nel segmento del lusso con Milano sempre dinamico anche se i prezzi, ch e hanno ormai raggiunto picchi considerevoli, non mostrano al momento variazioni significative. Lo conferma l’ultimo report dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. I numeri di Milano. I prezzi in città si attestano su un valore medio di 4.466 euro al metro quadro con un incremento del +1,4%. Il trend dei prezzi per l’acquisto di un’abitazione a Milano ha registrato una crescita dal 2020 al 2025 di 10,3% per le abitazione nel Centro storico, del +14,3% per il semicentro e del +27% per le abitazioni in periferia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mercato immobiliare Milano: il centro solo per nababbi ma gli affari si possono fare. I quartieri su cui puntare

