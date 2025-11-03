È INIZIATO il conto alla rovescia per la 14esima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, che animerà i padiglioni di BolognaFiere per tre giorni di festa dal 15 al 17 novembre. Il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti è un evento FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) ed è organizzato da BolognaFiere, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e di Confcommercio Ascom Bologna con Media Partner QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Anche quest’anno si annunciano numeri importanti: ad accogliere il pubblico saranno infatti mille vignaioli, provenienti da ogni regione italiana, insieme a tre delegazioni di vignaioli europei in rappresentanza delle associazioni nazionali appartenenti a CEVI (Confédération Européenne des Vignerons Indépendants) e a 28 soci di FIOI (Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mercato dei Vini: mille vignaioli protagonisti in Fiera a Bologna