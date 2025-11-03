Mercato dei Vini | mille vignaioli protagonisti in Fiera a Bologna
È INIZIATO il conto alla rovescia per la 14esima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, che animerà i padiglioni di BolognaFiere per tre giorni di festa dal 15 al 17 novembre. Il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti è un evento FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) ed è organizzato da BolognaFiere, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e di Confcommercio Ascom Bologna con Media Partner QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Anche quest’anno si annunciano numeri importanti: ad accogliere il pubblico saranno infatti mille vignaioli, provenienti da ogni regione italiana, insieme a tre delegazioni di vignaioli europei in rappresentanza delle associazioni nazionali appartenenti a CEVI (Confédération Européenne des Vignerons Indépendants) e a 28 soci di FIOI (Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Dopo il successo delle prime due edizioni, MILLENARIA DIVINO torna nel Padiglione 0 per la sua terza edizione, confermandosi come la più grande e affascinante fiera mercato dei vini italiani . Oltre 100 produttori provenienti da tutta Italia e da selezionate r - facebook.com Vai su Facebook
A Bologna la tredicesima edizione del Mercato dei vini Fivi: presenti mille produttori - Dal 23 al 25 novembre è di scena l'evento dei vignaioli indipendenti, la seconda volta nel capoluogo emiliano dopo il trasloco da Piacenza. Riporta gamberorosso.it
Il mercato Fivi resta a Bologna. Appuntamento dal 15 novembre con oltre mille vignaioli indipendenti - Mille produttori, oltre 30mila metri quadrati di superficie su quattro padiglioni e l’apertura di nuovi ingressi a BolognaFiere. Si legge su gamberorosso.it
Vignaioli indipendenti, in alto i calici. Torna il Mercato dei vini in Fiera - Alice Giuliani, Exhibition Manager di BolognaFiere, solleva verso l’alto il suo calice di Malvasia, presentando la ... Riporta ilrestodelcarlino.it