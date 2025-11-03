Meloni riceve il Presidente della Repubblica del Gabon Gli onori militari a Palazzo Chigi – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
