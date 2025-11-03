Meloni | Dolore e rabbia per il 16enne ucciso nel Messinese

ROMA – “Un delitto assurdo e spietato. Giuseppe, 16 anni, ucciso per errore davanti a un bar nel Messinese. Dolore e rabbia per una vita innocente strappata alla sua famiglia”. E’ quanto afferma sui suoi canali social la premier Giorgia Meloni. “Mi auguro – aggiunge la presidente del consiglio – che la giustizia sia rapida e severa verso i responsabili di questo orrore. Il mio sentito cordoglio alla famiglia e alla comunità sconvolta da questa tragedia”, conclude Meloni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

