Mediterranea terzo soccorso in poche ore La Guardia costiera non aveva le forze per intervenire

Repubblica.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In 27 erano su un barchino in vetroresina arrivato a 13 miglia da Lampedusa. A bordo adesso ci sono 92 persone. Un terzo sono minori. 🔗 Leggi su Repubblica.it

