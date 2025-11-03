Medio Oriente in crisi d’acqua | la sfida della Svizzera contro la guerra dell’oro blu

(Adnkronos) – Acqua più preziosa del petrolio in Medio Oriente dove l’approvvigionamento idrico sta diventando sempre più critico, in particolare in Giordania e in Iraq, colpiti dalle crisi climatiche e migratorie. La Svizzera assicura di voler mettere a disposizione le proprie competenze in questo settore, come ha indicato il consigliere federale Ignazio Cassis recentemente in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Medio Oriente in crisi d’acqua: la sfida della Svizzera contro la guerra dell’oro blu

Altri contenuti sullo stesso argomento

MEDIO ORIENTE | Hamas: "In 24 ore 4 palestinesi uccisi, 236 dall' inizio della tregua". Media: "tre corpi di ostaggi trovati nell'area sotto la zona dell'Idf. Israele prepara il ritorno stasera. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

La mia intervista di oggi a Il Tempo. Potrebbe benissimo essere l’ennesima illusione (ce ne sono state tante in 80 anni), ma in Medio Oriente si percepisce chiaramente che stavolta c’è l’occasione concreta per iniziare un credibile percorso di pace. Per farlo, s - X Vai su X

La situazione attuale in Medio Oriente: tra tregua e necessità umanitaria - Esploriamo la complessità della situazione in Medio Oriente e il ruolo degli aiuti umanitari. Si legge su notizie.it

Civiltà e conflitto: analisi della crisi in Medio Oriente - Analizziamo il conflitto in Medio Oriente con uno sguardo alla situazione umanitaria e politica. Riporta notizie.it

Le crisi umanitarie in Medio Oriente e in Africa, tutti contro gli ebrei, silenzio sugli oppressori islamici - La Francia non perdona, una volta c’era la ghigliottina ma la legge del contrappasso di Dante è sempre in vigore, Sarkozy è quello che ha mandato a morte Gheddafi, lo hanno condannato per avere preso ... Segnala blitzquotidiano.it