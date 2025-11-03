Medio Oriente in crisi d’acqua | la sfida della Svizzera contro la guerra dell’oro blu

Ildifforme.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Acqua più preziosa del petrolio in Medio Oriente dove l’approvvigionamento idrico sta diventando sempre più critico, in particolare in Giordania e in Iraq, colpiti dalle crisi climatiche e migratorie. La Svizzera assicura di voler mettere a disposizione le proprie competenze in questo settore, come ha indicato il consigliere federale Ignazio Cassis recentemente in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

medio oriente in crisi d8217acqua la sfida della svizzera contro la guerra dell8217oro blu

© Ildifforme.it - Medio Oriente in crisi d’acqua: la sfida della Svizzera contro la guerra dell’oro blu

Altri contenuti sullo stesso argomento

medio oriente crisi d8217acquaLa situazione attuale in Medio Oriente: tra tregua e necessità umanitaria - Esploriamo la complessità della situazione in Medio Oriente e il ruolo degli aiuti umanitari. Si legge su notizie.it

medio oriente crisi d8217acquaCiviltà e conflitto: analisi della crisi in Medio Oriente - Analizziamo il conflitto in Medio Oriente con uno sguardo alla situazione umanitaria e politica. Riporta notizie.it

Le crisi umanitarie in Medio Oriente e in Africa, tutti contro gli ebrei, silenzio sugli oppressori islamici - La Francia non perdona, una volta c’era la ghigliottina ma la legge del contrappasso di Dante è sempre in vigore, Sarkozy è quello che ha mandato a morte Gheddafi, lo hanno condannato per avere preso ... Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Medio Oriente Crisi D8217acqua