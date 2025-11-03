Medicina estetica 2025 | la tendenza è un viso forever 35 Ma su misura

Protocolli tailor made minimamente invasivi finalizzati a rendere il viso «senza età», che non appaia rifatto ma sospeso nel tempo. Sono i focus emersi al 27° Congresso di Medicina Estetica Agorà che si è svolto a Milano in ottobre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Medicina estetica 2025: la tendenza è un viso «forever 35». Ma su misura

