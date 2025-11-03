Medici sotto assedio

Panorama.it | 3 nov 2025

Il contenzioso contro i medici cresce, alimentando logorio, medicina difensiva e fuga dalle corsie. A pagare il prezzo non sono solo i camici bianchi, ma anche i pazienti e l’intero sistema sanitario. 🔗 Leggi su Panorama.it

