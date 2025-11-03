Medici sotto assedio
Il contenzioso contro i medici cresce, alimentando logorio, medicina difensiva e fuga dalle corsie. A pagare il prezzo non sono solo i camici bianchi, ma anche i pazienti e l’intero sistema sanitario. 🔗 Leggi su Panorama.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Pronto soccorso sotto pressione, ma la rete regge. Servono medici e fiducia a Trapani” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Aggressioni in corsia, la sanità sotto assedio: ora interviene anche l’Europa - Aggressioni in corsia, la sanità sotto assedio: ora interviene anche l’Europa Negli ultimi anni, la questione della sicurezza negli ospedali ... adhocnews.it scrive
Cosa succede in Sudan: El Fasher sotto assedio - Dal campo Francesco Lanino, Vice Direttore di Save the Children in Sudan, racconta una catastrofe che il mondo non può più ignorare. Si legge su savethechildren.it
Medici sotto attacco: lo scudo penale che non li protegge - Tra cause legali, medicina difensiva e carenze strutturali, il sistema sanitario italiano rischia il collasso. Riporta panorama.it